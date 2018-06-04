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Hamaney'den "santrifüj üretme" talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 19:40 | Son Güncelleme

Hamaney'den "santrifüj üretme" talimatı

İSTANBUL (AA) - İran Lideri Ali Hamaney, ülkesinin atom enerjisi kurumuna "190 bin santrifüj üretmesi" yönünde talimat verdi.

Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'nin ölümünün 29'uncu yılı münasebetiyle düzenlenen programda konuşan Hamaney, İran'ın hem yaptırımları hem de nükleer faaliyetlerden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini söyledi.

Yaptırımlarla İran halkının dize getirilmek istendiğini dile getiren Hamaney, "Bazı Avrupa ülkelerinden alınan duyumlara göre, hem yaptırımlara tahammül etmemiz, hem de nükleer faaliyetlerden el çekip bu alandaki sınırlandırmalara devam etmemiz bekleniyormuş. Onlar bunu rüyalarında görürler." ifadelerini kullandı.

Hamaney, nükleer anlaşmadaki santrifüj sayısının düşürülmesine dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"İran hem yaptırımları hem de nükleer faaliyetlerdeki sınırlamaları kabul etmeyecektir. İran Atom Enerjisi hemen yarın nükleer anlaşma çerçevesinde 190 bin santrifüj üretmeye başlasın. Cumhurbaşkanı (Hasan Ruhani) gereğini yapsın."

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran'ın 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na göre, Tahran yönetimi uranyum üretimi için kullandığı 19 bin santrifüjü, 5 bin 60'a düşürecek, 10 yıl boyunca bu sayıda tutacaktı.

Anlaşma kapsamında İran, ayrıca 15 yıl boyunca ağır su reaktörü inşa etmeyecek, uranyum zenginleştirme çalışmalarını sadece Natanz nükleer tesisiyle sınırlı tutacak ve en yüksek yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirmesi yapabilecekti.

Ayrıca Fordo tesisindeki uranyum zenginleştirme çalışmaları durdurulacaktı. Anlaşmaya imza atan ülkeler, İran'ın nükleer faaliyetlerini geliştirerek atom bombası üretme kapasitesine ulaşabileceği zenginleştirilmiş uranyuma sahip olmasından endişe ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
190 bin santrifüj İran Lideri Ali Hamaney

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