Hamaney'in Başdanışmanı Velayeti'den ABD'ye suçlama

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD'nin askeri gücünü kullanarak başka ülkelerin mal ve sermayelerini yağmaladığını belirtti.
İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Velayeti, başkent Tahran'da İslami Azad Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada ABD'yi hedef aldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'a mayıs ayında yaptığı ziyareti hatırlatan Velayeti, ABD'nin silah satmak suretiyle Suudi Arabistan'ın varlığını ele geçirdiğini öne sürdü.
Velayeti, "ABD, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana askeri güce başvurarak ülkelerin varlıklarını ve sermayelerini yağmalamayı adet edindi." ifadelerini kullandı.
Fethullah Gülen'in çiftliğinin önünde büyük gerginlik
Şok iddia! 'Muharrem Bey 24 Haziran gecesi donmuş bir şekilde kaldı'
Adnan Oktar'ın skandal ses kaydı!
Zincirlendi, kelepçelendi, kaçıran adamı kendine aşık etti
Putin: Elimizde Trump ve ailesiyle ilgili 'uygunsuz görüntüler'...
CHP'de işler karıştı! Çarpıcı yorum: Kemal Kılıçdaroğlu büyük hüsran yaşayacak
Kaçıran kişiyi kendine aşık edip elinden kurtulmuş!
Adnan Oktar örgütünde kediciklerin görevi şaşırttı
Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
Otobüs şoförüne döner bıçaklı saldırı
En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu! Liste oldukça şaşırtıcı…
Apple’dan sonra Samsung da zam yaptı! İşte yeni fiyatlar…
Okuyucu Yorumları 0 yorum