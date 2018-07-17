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Hamaney'in Başdanışmanı Velayeti'den ABD'ye suçlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 12:13 | Son Güncelleme

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD'nin askeri gücünü kullanarak başka ülkelerin mal ve sermayelerini yağmaladığını söyledi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD'nin askeri gücünü kullanarak başka ülkelerin mal ve sermayelerini yağmaladığını belirtti.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, Velayeti, başkent Tahran'da İslami Azad Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada ABD'yi hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'a mayıs ayında yaptığı ziyareti hatırlatan Velayeti, ABD'nin silah satmak suretiyle Suudi Arabistan'ın varlığını ele geçirdiğini öne sürdü.

Velayeti, "ABD, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana askeri güce başvurarak ülkelerin varlıklarını ve sermayelerini yağmalamayı adet edindi." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Velayeti

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