Hamas BM Genel Kurulu kararından memnun

Hamas, Filistin halkı için koruma talep eden kararın BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, BM Genel Kurulu'ndaki oylamada Filistin halkının lehine bir sonuç çıkmasından ve ABD'nin kararda değişiklik yapma teklifinin kabul edilmemesinden memnun." denildi.

Oylama sonucunda ABD'nin İsrail'in suçlarını örtbas ederek veya gerekçelendirerek, kendisini ittiği yalnızlığı gösterdiğine işaret edilen açıklamada, bu kararın, on yıllarca İsrail'in Filistin halkına ve barışçıl gösterilere karşı devlet terörü işlediğinin kanıtlarını sunan Filistin'in uluslararası ve resmi düzeydeki konumunu güçlendireceği belirtildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ABD'nin, Filistin halkı için koruma talep eden kararda Hamas'ın kınanmasını istediği değişiklik teklifini gerekli oy sayısına ulaşamadığı için reddetmişti.

BM Genel Kurulunda düzenlenen oturumda, ABD tarafından veto edilen, Filistin halkı için koruma isteyen tasarı tekrar görüşülmüş ve oylamaya sunulmuştu.

Karar tasarısı 120 oyla BM Genel Kurulunda kabul edilmişti. Karara 8 ülke karşı çıkarken 45 ülke ise çekimser kalmıştı. Karara karşı çıkan ülkeler arasında, ABD, İsrail, Avustralya, Marshall Adaları, Nauru, Togo, Solomon Adaları ve Mikronezya Federe Devletleri yer aldı.

