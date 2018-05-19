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Hamas, BM'nin İsrail aleyhindeki tasarıyı kabul etmesinden memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 02:19 | Son Güncelleme

Hamas, BM İnsan Hakları Konseyinin, tasarıyı kabul etmesini "önemli bir adım" olarak nitelendirdi

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin İsrail'in Filistinli sivillere "gelişigüzel" ve "orantısız" güç kullanmasını kınayan ve Gazze sınırındaki olayların araştırılması için Konsey tarafından bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını öngören tasarıyı kabul etmesini, "önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, uluslararası toplum ve Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM), İsrail'den işlediği suçlar ve ihlallerden ötürü hesap sorması ve mazlum Filistin halkının yanında yer alması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyinin İsrail aleyhindeki tasarıyı kabul etmesi ise "önemli bir adım" olarak nitelendirildi.

BM İnsan Hakları Konseyi, dün, İsrail'in Filistinli sivillere "gelişigüzel" ve "orantısız" güç kullanmasını kınayan ve Gazze sınırındaki olayların araştırılması için Konsey tarafından bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını öngören tasarıyı kabul etmişti.

Türkiye'nin de gözlemci sıfatıyla desteklediği tasarı, ABD ve İsrail'in yoğun itirazlarına rağmen 29 lehte, 2 aleyhte ve 14 çekimser oyla kabul edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BM İnsan Hakları Konseyi Hamas

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