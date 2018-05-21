Hamas Filistinli tutuklunun ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu

GAZZE (AA) - Hamas, İsrail hapishanesindeki Filistinli tutuklu Aziz Aviysat'ın (53) ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yayımladığı yazılı açıklamada, hastanede tedavisi sırasında kalbe kan pıhtısı atması sonucu vefat eden Filistinli tutuklu Aviysat'ın ölümünden İsrail sorumlu tutuldu.
Açıklamada, "Esirlerimize yönelik işlenen bu suçlar, cihat ruhunu, direnişi ve özgürlük umudunu öldürmeyecektir. Bu, işgal güçlerinin kara siciline eklenen yeni bir cinayettir." ifadesine yer verildi.
Filistinli tutuklu Aziz Aviysat'ın, dün, Er-Remle Hapishanesi hastanesinde tedavisi sırasında kalbe kan pıhtısı atması sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.
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