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Hamas: Gazze'deki gerginliğin sorumlusu İsrail

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 11:30 | Son Güncelleme

Hamas: Gazze'deki gerginliğin sorumlusu İsrail

Hamas Hareketi, Filistin halkının İsrail'in hesaplarını alt üst ettiğini, büyük bir sebat ve azimle İsrail'i başarısız kıldığını belirtti.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki gerginliğin sorumlusu İsrail." ifadelerini kullandı.

İsrail keşif uçakları tarafından Gazze Limanı'ndaki deniz polisine ait iki sandala saldırı düzenlendiğini hatırlatan Berhum, Filistin halkının ısrarı ve azminin karşısında İsrail'in başarısız olduğunu, bu şaşkınlığın dün gerçekleşen hava saldırısında kendisini gösterdiğini belirtti.

Berhum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Devrimci halkımız hedeflerini gerçekleştirene kadar ilerleyişini sürdürecek, düşmanın gerginliği tırmandırıcı davranışları direniş ve karşı duruşu güçlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır."

Gazze'deki güvenlik kaynakları dün gece İsrail savaş uçaklarının, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait mevzilere saldırı düzenlediğini bildirmişti. Ayrıca İçişleri Bakanlığı da İsrail keşif uçakları tarafından Gazze Limanı'ndaki deniz polisine ait iki sandala saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Gazze'de Hamas'a ait 6 noktaya hava saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Hamas Hareketi israil

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