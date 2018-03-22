Hamas, Hamdallah saldırısına ilişkin detayları Filistinli gruplarla paylaştı

Hamas, geçen hafta Gazze'de Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen saldırıya ilişkin detayları Filistinli gruplarla paylaştı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar'ın başkanlık ettiği bilgilendirme toplantısına İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi'nden (FDHKC) yetkililer katıldı.
Görüşme sonrası bir basın toplantısı gerçekleştiren Hamas yöneticilerinden Salah Berdevil, "Hamas, Hamdallah'ın konvoyunu hedef alan saldırının detaylarıyla ilgili doğru ve teyit edilmiş bilgileri Filistinli gruplarla paylaştı." dedi.
- "Şaşırtıcı detaylar" bulunuyor
Saldırıya ilişkin şimdilik basınla paylaşmak istemedikleri "şaşırtıcı detaylar" bulunduğunu söyleyen Berdevil, Filistinli gruplardan da soruşturma bitene kadar söz konusu bilgileri saklı tutmalarını rica ettiklerini dile getirdi.
Berdevil, soruşturmanın detaylarını daha sonra açıklayacaklarını söylemekle yetindi.
- Batı Şeria ve Gazze'de yürütülen soruşturmaların birleştirilmesi çağrısı
Öte yandan İslami Cihad yöneticilerinden Halid el-Bataş da soruşturmanın tamamlanması için Hamas'a süre tanınması gerektiğini ifade etti.
"Bırakalım Hamas olaya karışanları ve saldırının arkasındakileri ortaya çıkarmak için soruşturmayı tamamlasın." diyen Bataş, "Toplantıda ayrıca Gazze'de güvenlik noktasında istikrarın sağlanması ve emniyet güçlerinin halkı korumasının önemini vurguladık." şeklinde konuştu.
Bataş ayrıca Filistinli gruplar olarak, "Batı Şeria ve Gazze'deki emniyet birimlerinin saldırıya ilişkin yürüttükleri soruşturmayı Hamdallah'ın gözetiminde birleştirmelerini istediklerini" aktardı.
Filistin Başbakanı Hamdallah, 13 Mart'ta Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.
Hamas'a bağlı Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı dün saldırının baş faili olarak Ebu Husa'nın tespit edildiğini açıklamış, yakalanması için çalışma yürüttüklerini bildirmişti.
Bakanlık bugün ise Hamdallah'ın konvoyunu hedef alan bombalı saldırıyla ilgili aranan şüphelilere, güvenlik güçlerince Gazze'de operasyon düzenlendiğini ve çıkan çatışmada saldırının baş şüphelisi Ebu Husa ile arananlar listesinde yer alan Abdulhadi el-Eşheb'in öldüğünü duyurmuştu.
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