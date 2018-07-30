Hamas heyeti Mısır'a gitti

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih Aruri başkanlığındaki heyet, "Filistin meselesiyle" ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti.
Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum,yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın daveti üzerine Aruri başkanlığındaki Hamas heyetinin, Filistin'deki son gelişmelerle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere başkent Kahire'ye gittiğini belirtti.
Berhum, heyette Aruri'nin yanı sıra Musa Ebu Merzuk, İzzet er-Rışık, Hisam Bedran, Halil el-Hayye ve Ruhi Muşteha'nın bulunduğu bilgisini verdi.
Hamas Siyasi Büro üyelerinden Halil el-Hayye ve Ruhi Muşteha, bu sabah Mısır'a gitmek üzere Refah Sınır Kapısı'ndan geçmişti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da cumartesi günü yaptığı açıklamada, Filistin Kurtuluş Örgütünden (FKÖ) bir heyetin Mısır'ın uzlaşı hakkındaki düşüncelerine, kendilerinin yaklaşımını iletmek üzere Kahire'ye gideceğini duyurmuştu.
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