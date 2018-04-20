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Hamas heyeti Mısır'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 02:21 | Son Güncelleme

Hamas heyeti, başkent Kahire'de Mısır İstihbarat Müdürü Kamil ile bir araya geldi

Mısır'da bulunan Hamas Hareketinden bir heyetin, Mısır İstihbarat Müdürü Abbas Kamil ile Filistin uzlaşısı ve Gazze halkının sıkıntılarını görüştüğü bildirildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, hareketin Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri başkanlığındaki heyet, başkent Kahire'de Kamil ile bir araya geldi.

Aruri başkanlığındaki heyet, görüşmede Filistin uzlaşı süreciyle ilgili kararlılığını ve bunun gerçekleşmesine katkı sağlayacak olumlu atmosferin oluşturulmasının gerekliliğini vurguladı.

Mısır tarafı da Filistin halkının özellikle de Gazzelilerin İsrail ablukası nedeniyle yaşadığı sıkıntıların hafifletilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Hamas geçen salı, harekete bağlı bir heyetin Mısırlı yetkililerle bir araya gelmek üzere Kahire'ye gittiğini açıklamıştı. Hamas heyeti bünyesinde Salih el-Aruri'nin yanı sıra Siyasi Büro üyeleri Musa Ebu Merzuk, Halil Hayye ve Hüsam Bedran yer alıyor.

Hamas ve Fetih heyetleri, Kahire'deki müzakereler kapsamında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hamas mısır

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