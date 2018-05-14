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Hamas heyeti Mısır'dan Gazze'ye döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 00:27 | Son Güncelleme

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki Hamas heyeti Mısır'dan Gazze'ye döndü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyetin bir günlük Kahire ziyareti sonrası Gazze'ye döndüğü belirtildi.

Hamas'a bağlı kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bu sabah gündemdeki konuları ele almak üzere Gazze'den Kahire'ye giden Hamas heyeti, Mısırlı yetkililerle yapılan görüşmelerin ardından Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yaptı.

Görüşmelerin yeni bir gelişmeyle sonuçlanmadığı belirtilirken, Hamas'ın bugün ve yarın (15 Mayıs) düzenlenmesi planlanan "milyonluk gösteriler"de kararlı olduğu ifade edildi.

Hamas heyetiyle Mısır istihbaratı arasında yapılan görüşmelere ilişkin başka bilgi paylaşılmazken, Hamas'ın Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

Görüşmelere ilişkin Mısır ve Hamas tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Gazze'deki Sınır ve Geçiş Kapıları İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Gazze-Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın 17 Mayıs Perşembe'ye dek açık kalacağı duyuruldu. Refah Sınır Kapısı karşılıklı geçişler için geçen cuma günü açılmıştı.

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