Hamas heyetinin Kahire temasları

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye, harekete bağlı heyetin Mısır'a gerçekleştirdiği ziyarette, Gazze'nin sorunlarına ağırlık verildiğini belirtti.

Harekete ait El-Aksa televizyonuna konuşan Hayye, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki heyetin gerçekleştirdiği ziyarette, Mısır tarafının Gazze'deki halkın sıkıntılarının hafifletilmesi konusunda "ilgili" bir tavır takındığını aktardı.

Mısır yönetiminin, Refah Sınır Kapısı'nı 24 saat açık tutma kararını heyete ilettiğini aktaran Hayye, Mısır'ın Sina Yarımadası'nın durumuna rağmen sınır kapısını açmak için alternatif çözümler bulabileceğini kaydetti.

Gazze halkı üzerindeki baskının, abluka uygulayanlara dönük bir patlamaya neden olabileceği uyarısında bulunan Hayye, "Savaş meraklısı değiliz ancak her zaman bedeli halkımız ödüyor. Halk, uygulanan baskı karşısında başka ne yapabilir ki." dedi.

Hamas yönetiminin, Gazze halkının sıkıntılarını gidermek için tüm kapıları çaldığını dile getiren Hayye, uluslararası topluma üzerine düşen sorumlulukları yerine getirme çağrısı yaptı.