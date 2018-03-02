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Hamas heyetinin Kahire temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 02:30 | Son Güncelleme

Hamas Siyasi Büro üyesi Hayye: - "Savaş meraklısı değiliz ancak her zaman bedeli halkımız ödüyor. Halk, uygulanan baskı karşısında başka ne yapabilir ki"

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye, harekete bağlı heyetin Mısır'a gerçekleştirdiği ziyarette, Gazze'nin sorunlarına ağırlık verildiğini belirtti.

Harekete ait El-Aksa televizyonuna konuşan Hayye, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki heyetin gerçekleştirdiği ziyarette, Mısır tarafının Gazze'deki halkın sıkıntılarının hafifletilmesi konusunda "ilgili" bir tavır takındığını aktardı.

Mısır yönetiminin, Refah Sınır Kapısı'nı 24 saat açık tutma kararını heyete ilettiğini aktaran Hayye, Mısır'ın Sina Yarımadası'nın durumuna rağmen sınır kapısını açmak için alternatif çözümler bulabileceğini kaydetti.

Gazze halkı üzerindeki baskının, abluka uygulayanlara dönük bir patlamaya neden olabileceği uyarısında bulunan Hayye, "Savaş meraklısı değiliz ancak her zaman bedeli halkımız ödüyor. Halk, uygulanan baskı karşısında başka ne yapabilir ki." dedi.

Hamas yönetiminin, Gazze halkının sıkıntılarını gidermek için tüm kapıları çaldığını dile getiren Hayye, uluslararası topluma üzerine düşen sorumlulukları yerine getirme çağrısı yaptı.

Hamas tarafından yönetilen Gazze'deki Maliye Bakanlığının toplanan vergileri Filistin hükümetine teslim etmesiyle ilgili de konuşan Hayye, vergileri doğal seyrinde ve tarafsız bir makama teslim etmek istediklerini sözlerine ekledi.

İsmail Heniyye başkanlığındaki Hamas heyeti, 9 Şubat'ta Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Mısır'a gitmişti.

Hamas'ı temsil eden, Siyasi Büro üyeleri Musa Ebu Merzuk, İzzet er-Rişk ve Muhammed Nasr'ın yer aldığı ikinci heyet de diğer heyete katılmak üzere 19 Şubat'ta Mısır'a geçmişti.

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirmek için "uzlaşı anlaşması" imzalamıştı.

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Gazze mısır

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