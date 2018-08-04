Hamas ile İsrail arasında 5 yıllık anlaşma iddiası

Hamas ile İsrail arasında aşamalı olarak hayata geçecek 5 yıllık anlaşmaya varılması için üçüncü taraflar aracılığıyla görüşmeler yürütüldüğü iddia edildi.

İran ve Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli El-Ahbar gazetesinin Hamas'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hamas ile İsrail arasında uzun vadeli anlaşmanın sağlanması için üçüncü taraflar aracılığıyla yürütülen görüşmeler sonuç verdi, anlaşmanın ilk aşamasının bu hafta hayata geçmesi öngörülüyor.

Tel Aviv yönetimi ile varılması beklenen anlaşmanın ilk aşaması gereği, Filistinli gençlerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermeye son vermesi karşılığında Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı ile Refah Sınır Kapısı sürekli açık tutulacak.

Anlaşmanın ikinci aşaması, Gazze Şeridi'ndeki hayat şartlarının iyileştirilmesi, bölgeye yönelik ablukanın tamamen kaldırılmasıyla her türlü ürünün girişine izin verilmesi ve İsrail şebekesi üzerinden Gazze'ye enerji akımının artırılmasını içerirken üçüncü aşama ise Mısır'ın İsmailiye kentinde bir limanın inşa edilmesi ve Mısır topraklarında bir havalimanının açılmasının yanı sıra Sina Yarımadasında bir elektrik santralinin hizmet vermesinin ardından Gazze Şeridi'nin yeniden imarı gibi Birleşmiş Milletler (BM) tarafından verilen taahhütlerin yerine getirilmesinden oluşuyor.