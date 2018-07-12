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Hamas, İrlanda'nın Yahudi yerleşimcilere boykot kararından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 16:36 | Son Güncelleme

Hamas, İrlanda'nın Yahudi yerleşimcilere boykot kararından memnun

Hamas, İrlanda senatosunun işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşimciler tarafından üretilen ürünlere ithalat ve satış yasağı getiren yasa tasarısını kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İrlanda senatosunun İsrail'in yerleşim birimlerini boykot etme, bu yerleşim birimlerinden ithalat yapan veya onlara hizmet sunanları, yardım edenleri ve Filistin kaynaklarını kullananları cezalandırma kararını takdir ediyoruz." denildi.

Bunun Filistin halkının bu topraklar ve kaynaklar üzerindeki hakkını vurgulaması, işgali ve Yahudi yerleşim politikalarını suç sayması açısından önemli bir adım olduğu kaydedilen açıklamada, dünya ülkelerine İrlanda gibi, işgalci İsrail'i boykot etme ve Filistin halkının yanında yer alma çağrısında bulunuldu.

İrlanda senatosu, dün işgal altındaki topraklarda üretilen malların ithalatını ve ticaretini yasaklayan yasa tasarısını kabul etmişti.

Tasarı, parlamentonun alt kanadının da onayını alması halinde yasalaşacak. Tasarının yasalaşması halinde İrlanda, İsrail yerleşimlerine yönelik bu tür bir yasağı getiren ilk AB ülkesi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Hamas İrlanda Senato

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