Hamas, İsrail için BMGK'de kınama kararı alınamamasını esefle karşıladı

Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İsrail'in yaptığı katliamı kınama kararı alınamamasını esefle karşıladığını duyurdu.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, BMGK'de kınama kararı alınmasını engelleyen ABD'nin tutumuna, "İsrail'in tarafını tutma, işgalcinin Filistinli sivillere yönelik terörü ve şiddeti artırması için teşvik" ifadeleriyle tepki gösterildi.

ABD'nin bu yaptığının, göstericilere yönelik daha çok suç işlemesi için İsrail'e kalkan niteliğinde olduğu belirtilen açıklamada, bölgesel ve uluslararası taraflara seslenilerek, İsrail'in işlediği suç ve ihlallerin daha çok ortaya çıkarılması gerektiği kaydedildi.

BMGK, Gazze'de İsrail askerleri tarafından 15 Filistinlinin şehit edilmesinin ardından Kuveyt'in talebi üzerine dün kapalı oturumda acil toplanmıştı.

Diplomatlar, kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde BMGK'nin ortak bir açıklama kabul etmesi ve yayımlamasının talep edildiğini ancak böyle bir açıklama üzerinde anlaşmaya varılamayınca açık oturumda toplanma kararı aldıklarını belirtmişti.