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Hamas, İsrail için BMGK'de kınama kararı alınamamasını esefle karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 21:58 | Son Güncelleme

Hamas, İsrail için BMGK'de kınama kararı alınamamasını esefle karşıladı

Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İsrail'in yaptığı katliamı kınama kararı alınamamasını esefle karşıladığını duyurdu.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, BMGK'de kınama kararı alınmasını engelleyen ABD'nin tutumuna, "İsrail'in tarafını tutma, işgalcinin Filistinli sivillere yönelik terörü ve şiddeti artırması için teşvik" ifadeleriyle tepki gösterildi.

ABD'nin bu yaptığının, göstericilere yönelik daha çok suç işlemesi için İsrail'e kalkan niteliğinde olduğu belirtilen açıklamada, bölgesel ve uluslararası taraflara seslenilerek, İsrail'in işlediği suç ve ihlallerin daha çok ortaya çıkarılması gerektiği kaydedildi.

BMGK, Gazze'de İsrail askerleri tarafından 15 Filistinlinin şehit edilmesinin ardından Kuveyt'in talebi üzerine dün kapalı oturumda acil toplanmıştı.

Diplomatlar, kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde BMGK'nin ortak bir açıklama kabul etmesi ve yayımlamasının talep edildiğini ancak böyle bir açıklama üzerinde anlaşmaya varılamayınca açık oturumda toplanma kararı aldıklarını belirtmişti.

Oturumda konuşan Amerikalı diplomat Walter Miller, "Gazze'de insanların hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduk. Şiddeti kışkırtmak için protesto gösterileri düzenleyen kötü aktörler masumların hayatlarını tehlikeye atıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine gerçek mermiyle müdahale etmesi sonucu en az 15 Filistinli şehit edilmiş, yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.

Bu gelişmeler üzerine Filistin'de ulusal yas ilan edilmişti.

BMGK acil gündemle toplanıyorBMGK acil gündemle toplanıyor
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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Hamas kınama

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