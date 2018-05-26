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Hamas "İsrail ile esir takası müzakeresi" iddialarını yalanladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 20:18 | Son Güncelleme

Hamas "İsrail ile esir takası müzakeresi" iddialarını yalanladı

Hamas yeni bir esir değişimi için İsrail ile müzakere edildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'le esir takası için müzakere halinde olunduğu yönündeki haberleri reddettiklerini belirtti.

Hayye, söz konusu haberlerin İsrail yönetimi tarafından "halkı aldatma çabasının bir parçası" olarak servis edildiğini kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçen ay Gazze'deki esirlerin alınması için diplomatik çaba sarf ettiklerini açıklamıştı.

İkisi asker olmak üzere 4 İsraillinin Gazze'de bulunduğu belirtiliyor.

Hamas ile İsrail arasında Mısır hükümetinin ara buluculuğunda 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık olarak bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı. İsrail, Haziran 2014'te söz konusu Filistinlilerden 60'ını yeniden gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
esir Hamas israil Müzakere

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