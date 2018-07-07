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Hamas, İsrail'in İsveçli aktivistin Filistin'e girişini engellemesini kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 00:11 | Son Güncelleme

Hamas, İsrail'in İsveçli aktivistin Filistin'e girişini engellemesini kınadı

Hamas, İsrail'in Filistin için geçen yıl İsveç'in Göteborg kentinden yola çıkan Benjamin Ladraa'nın Filistin'e girişine izin vermemesini kınadı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı yazılı açıklamada, bu yasağın, işgalcilerin Filistin halkına yönelik tecrit politikasının ve uyguladığı adaletsiz ve baskıları gizleme girişimlerinin ulaştığı noktayı gösterdiğini belirtti.

İsrail'in bu uygulamalarının, uluslararası toplumun Filistin halkıyla daha fazla dayanışmasına teşvik olduğunu kaydeden Berhum, İsveçli aktivistin çabalarını, Filistin ve onun ezilen halkına yönelik cesur tutumunu takdir ettiklerini aktardı.

İsrail'in zulmüne tepki göstermek amacıyla geçen yıl İsveç'in Göteborg kentinden yola çıkan Benjamin Ladraa'nın Filistin'e girişine İsrail tarafından izin verilmemişti.

Ürdün sınırından bugün İsrail'e ulaşan ancak Filistin'e girişine İsrail polisince izin verilmeyen Ladraa, 6 saat İsrail polisince gözaltında tutulmuştu.

Benjamin Ladraa, İsrail'in, Filistin'e yönelik zulmüne tepki göstermek amacıyla geçen yıl 15 Ağustos'ta İsveç'ten Filistin'e yürümeye başlamıştı.

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