İsrail askerlerinin bir Filistinli genci keskin nişancı atışıyla şehit ettiği anı gösteren ve yine İsrail askerleri tarafından kameraya alınan görüntüler dün İsrail ve Filistin basınında geniş yer almıştı.

İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Liberman, "(Filistinli genci vuran) Keskin nişancı övgüyü hak ediyor ancak bunu kameraya alan asker ise askeri mahkemeyi." demişti.

Berhum, "Bu durum işgalci hükümet ile yetkililerinin uluslararası yargılanarak caydırıcı ceza verilmesini ve işlediği suç ile ihlallerin durdurulmasını gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, Liberman'ın Filistinli genci şehit eden askeri övmesinin, "öldürmeyi meşrulaştırma" ve savunmasız sivillerin öldürülmesi suçunun resmi ağızdan kabul edilmesi anlamına geldiğini ve Filistin halkının karşılaştığı terörün boyutunu yansıttığını belirtti.

Hamas, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın, Filistinli bir genci keskin nişancı atışıyla şehit eden askeri övmesinden dolayı İsrail hükümetinin uluslararası yargılanması çağrısında bulundu.

Sosyal medyada dün dolaşıma giren 1 dakika 16 saniyelik videoda, telle çevrili sınıra yaklaşan bir Filistinli gencin İsrailli keskin nişancı tarafından vurulduğu anlar görülüyor.

Videoda, gencin vurulduğunu gören İsrail askerlerinin sevinç çığlıkları attığı, bir askerin "Ne güzel video oldu" dediği, diğer İsrail askerlerinin ise Filistinli genci vuran keskin nişancıyı övmesi duyuluyor.

Öte yandan İsrail ordusu, Filistinliler arasında büyük tepkiye neden olan videoyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada, videonun aylar önce kaydedildiği ileri sürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

- İsrail ordusundan "vur" emri

İsrail ordusu, askerlerine Gazze'de düzenlenen barışçıl gösterilerde sınıra yaklaşan Filistinlileri vurma emri vermişti.

30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail keskin nişancılarının ateş açması sonucu 32 Filistinli şehit oldu, birçoğu gerçek mermiyle vurulan 2 bin 850 Filistinli yaralandı.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.