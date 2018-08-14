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Hamas, Kahire'de Filistinli gruplarla görüşmeler yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 00:48 | Son Güncelleme

Hamas Hareketi, Filistinli gruplar ve direnişin liderleriyle Kahire'de istişare toplantıları düzenlemeyi planlıyor

Hamas, Filistinli gruplarla İsrail ile ateşkes ve Filistin uzlaşısı konularında istişare toplantıları yapmayı planlıyor.

Hamas yöneticilerinden İzzet er-Rışık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hamas'ın Filistinli gruplar ve direniş liderleriyle Mısır'ın başkenti Kahire'de istişare toplantıları düzenleyeceğini belirtti.

Liderlerle görüşülecek konuların İsrail'le ateşkes, Filistin uzlaşısı ve ulusal taleplere ilişkin olacağını belirten Rışık, Filistinli grupların bugün Kahire'ye ulaşacağını aktardı.

Rışık, istişarelerin yapılacağı grupların hangileri olacağına dair bir açıklama yapmadı.

8 Ağustos Çarşamba günü Gazze sınırında İsrail'e ait bir iş makinasına Filistin tarafından ateş açıldığı iddiasıyla başlayan gerginlikte İsrail ordusu Gazze'de 150'den fazla hedefin savaş uçaklarıyla vurulduğunu, buna karşın Gazze'den de İsrail tarafına 180 roket atıldığını açıklamıştı.

Mısır'ın ara buluculuğunda 9 Ağustos Perşembe ise günü taraflar arasında ateşkes sağlanmıştı.

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