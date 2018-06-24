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Hamas lideri Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 23:50 | Son Güncelleme

Heniyye, seçimdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, seçimdeki başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak seçim başarısını kutladı.

Türkiye'deki demokratik süreçlerden övgüyle bahseden Heniyye, Türkiye ve Türk halkına gelecek dönemde başarı diledi.

Öte yandan, üst düzey yetkililerin yer aldığı bir Hamas heyeti yakında tebriklerini iletmek için Türkiye'ye gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Hamas Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye seçim

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