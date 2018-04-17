HABER

Hamas lideri Heniyye'den "esir takası" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 23:52 | Son Güncelleme

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye: "Biz Hamas olarak, esir takası için İsrail ile bir aracı vasıtasıyla müzakereye başlamaya hazırız"

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "esir takası için" İsrail ile bir aracı vasıtasıyla müzakereye başlamaya hazır olduklarını açıkladı.

"Filistin Esirler Günü" dolayısıyla yaptığı ve Kudüs televizyon kanalında banttan yayınlanan konuşmasında Heniyye, "Biz Hamas olarak, esir takası için İsrail ile bir aracı vasıtasıyla müzakereye başlamaya hazırız." dedi.

Filistin uzlaşısına da değinen Heniyye, ulusal konseyin (Filistin Kurtuluş Örgütü parlamentosu) Filistin halkını bir arada toplayacak ve özellikle Hamas ile İslami Cihad Hareketi başta olmak üzere hiçbir kimseyi dışlamayacak bir şekilde yapılandırılması çağrısında bulundu.

Hamas ile İsrail arasında Mısır hükümetinin ara buluculuğunda 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık olarak bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı. İsrail, Haziran 2014'te söz konusu Filistinlilerden 60'ını yeniden gözaltına almıştı.

Filistin'de özgürlüğüne kavuşan ilk mahkum olarak bilinen Mahmud Bekir Hicazi'nin İsrail tarafından serbest bırakıldığı gün olan 17 Nisan, 1974'ten bu yana her yıl "Filistin Esirler Günü" olarak kutlanıyor.

Muharrem İnce isyan etti: CHP varsa aksaklık olurMuharrem İnce isyan etti: CHP varsa aksaklık olur
Çin uçağında rehine kriziÇin uçağında rehine krizi
Rusya dünyanın en derin mağarasına indiRusya dünyanın en derin mağarasına indi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
esir takası Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye

En Çok Okunan Haberler

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

Ünlü anketçi Adil Gür’den flaş erken seçim açıklaması: Cumhur İttifakı ikinci tura kalmadan kazanır

O paralar iade edilecek!

O paralar iade edilecek!

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye raporuna tepki

Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!

Meteoroloji'den kritik yaz uyarısı! Bu yıl en sıcak üçüncü yıl olacak!

Askerlerden Kılıçdaroğlu'na cevap: Üyemiz bile değil

Askerlerden Kılıçdaroğlu'na cevap: Üyemiz bile değil

İstanbul Çağlayan'da E-5'i kilitleyen zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

İstanbul Çağlayan'da E-5'i kilitleyen zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi

Siirt'te PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı! Afrin'de bakın neler bulundu

TSK açıkladı! Afrin'de bakın neler bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.