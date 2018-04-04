HABER

Hamas lideri, Katar Emiri ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 02:27 | Son Güncelleme

Görüşmede, İsrail'in, Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere yönelik ihlalleri ele alındı - Büyük Dönüş yürüyüşleriyle ilgili ulusal bir konsensüsün sağlandığını vurgulayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, İsrail'e rağmen yürüyüşün devam edeceğini söyledi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin telefon görüşmesinde, İsrail'in, Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere yönelik ihlalleri ele alındı.

Heniyye ile Katar Emiri arasında geçen konuşmada, Gazze sınırında Toprak Günü'nün 42'nci yılında barışçıl eylem düzenleyen Filistinlilere müdahale eden ve savunmasız halka orantısız güç kullanan İsrail'in ihlalleri gündeme geldi.

Büyük Dönüş yürüyüşleriyle ilgili ulusal bir konsensüsün sağlandığına dikkati çeken Heniyye, İsrail'e rağmen yürüyüşün devam edeceğini söyledi.

Katar Emiri Temim de ülkesinin Filistin halkıyla tam bir dayanışma içinde olduğunu, Katar diplomasisini bir an önce harekete geçmesi ve konunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BGMK) yeniden taşınması için çalışması konusunda görevlendireceğini ifade etti.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden beri 19 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazlası yaralandı.

Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

- Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

'Kendi ülkelerine sahip olmak İsraillilerin hakkı''Kendi ülkelerine sahip olmak İsraillilerin hakkı'
Hem rektör hem de 5 fakültenin dekanlığını yapıyorHem rektör hem de 5 fakültenin dekanlığını yapıyor
Siyasetin yeni polemiği: Tipitip-GargamelSiyasetin yeni polemiği: Tipitip-Gargamel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil Katar

En Çok Okunan Haberler

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Büyük skandal! Nihat Doğan'ın paylaştığı o fotoğraf...

Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...

Türkiye'ye geliyorlar! Tam 1.5 milyon kişi...

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Demet Akalın ve Ebru Polat'tan Afrin çıkışı

Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık

Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Eve dönüş vakti

Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Eve dönüş vakti

İlginizi Çekebilir

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hem rektör hem de 5 fakültenin dekanlığını yapıyor

Hem rektör hem de 5 fakültenin dekanlığını yapıyor

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı!

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı!

Açığa alınan Dargeçit ve Ömerli kaymakamları gözaltına alındı

Açığa alınan Dargeçit ve Ömerli kaymakamları gözaltına alındı

Son dakika: S-400'lerin teslimat tarihi belli oldu

Son dakika: S-400'lerin teslimat tarihi belli oldu

TSK görüntüleri paylaştı: Gerçek ortaya çıktı!

TSK görüntüleri paylaştı: Gerçek ortaya çıktı!

Çiftlik Bank operasyonu! Kıskıvrak yakalandı!

Çiftlik Bank operasyonu! Kıskıvrak yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.