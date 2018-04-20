Hamas liderinden Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılım çağrısı

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 15 Mayıs'a denk gelen Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yıl dönümünde Gazze'nin İsrail sınırında yapılacak Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılım için hazırlık yapılması çağrısında bulundu.

Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında konuşan Heniyye, "Nekbe'nin yıl dönümünde Filistin'in tüm sınırlarında işgal edilmiş toprakların içinde ve dışında meydana gelecek 'insan tufanı' için hazırlık yapın ve hazır olun." dedi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün işgal altındaki Filistin topraklarına dönmeleri için tel örgüleri ve sınırı ortadan kaldıracağını ifade eden Heniyye, İsrail'in tehditlerinin Filistin halkını korkutmak yerine onları güçlendireceğini ve sınırda daha fazla kalabalık bir şekilde toplanmalarına vesile olacağını ifade etti.

Heniyye, şöyle konuştu:

"Dönüş Yürüyüşü zaman ve mekanı aşarak gurur ve onur ufkuna intikal etmiş ve caydırma aşamasını geçmiştir. Hiçbir kimse çocuklarımızı caydıramaz."

Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 39'a yükseldi. Gösterilerde bugüne kadar 3 bin 500'den fazla Filistinli yaralandı.