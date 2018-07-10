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Hamas Mısır'ın davetini kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 17:32 | Son Güncelleme

Hamas, Mısır'ın, Filistin ve Arap dünyasındaki gelişmeler ile ikili ilişkileri görüşmek üzere yaptığı Kahire ziyareti davetini kabul etme kararı aldı

Hamas, Mısır yönetiminin, bazı konularda görüşmeler yapmak üzere Kahire'yi ziyaret davetini kabul ettiklerini bildirdi.

Hamas siyasi büro toplantısının ardından hareketten yayınlanan yazılı açıklamada, Mısır'ın, Filistin ve Arap dünyasındaki gelişmeler ile ikili ilişkileri görüşmek üzere yaptığı Kahire ziyareti davetini kabul etme kararı alındığı belirtildi.

Siyasi büro toplantısının İsmail Heniyye başkanlığında, Gazze içi ve dışındaki tüm üyelerin katılımıyla gerçekleştiğine değinilen açıklamada, gerçekleştiği yere ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, Gazze'deki ablukanın kaldırılması için sarf edilen tüm çabaların memnuniyetle karşılandığı, tüm ciddi girişimlere "açık bir akıl ve kalp ile" yaklaşıldığı belirtildi.

"Filistin yönetiminin bu çabaları baltalama girişimlerini" şaşkınlıkla takip ettikleri aktarılan açıklamada, Ramallah yönetiminin, Gazze'ye uygulanan ablukanın yanı sıra yaptırımlar, memur maaşlarının kesintiye uğraması ve uluslararası ve bölgesel çabaları engellemeye yönelik girişimleriyle Gazze Şeridi'ni Batı Şeria'dan ayırmaya katkı sunduğu ifade edildi.

"Asrın Anlaşması"nı kesin bir dille kabul etmediklerine dikkat çekilen ve "tehlikeli komplo" olarak nitelendirilen söz konusu anlaşmaya karşı direnmeleri için Gazze Şeridi'ne yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısı yapılan açıklamada, "Tüm belirtiler, Asrın Anlaşmasının Filistinlilerin değişmez ulusal haklarını kısıtladığına işaret ediyor. Bunların başında ise topraklarını kurtarma ve başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurma ile 1948'de göçe zorlandıkları topraklarına geri dönme hakları geliyor." denildi.

Büyük Dönüş Yürüyüşünün tüm hedefleri gerçekleştirilinceye kadar süreceği aktarılarak, Filistinliler arasındaki uzlaşının ise Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması ile 2011 Kahire Anlaşması'nın hayata geçirilmesiyle mümkün olabileceğine dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) hizmetlerinde kısıtlamaya gitmesi ve yüzlerce çalışanının iş sözleşmesini geçici sözleşmeye dönüştürmesine de değinilen açıklamada, UNRWA'nın yaşadığı mali sıkıntılar konusunda uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmediği savunuldu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Nisan 2017'de Hamas'a Gazze yönetimini uzlaşı hükümetine teslim etmeye zorlamak için "elektrik, sağlık hizmetleri ve maaş ödemeleri" gibi konularda birtakım yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Hamas Mısır yönetimi

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