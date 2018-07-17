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Hamas Mısır'ın Filistin uzlaşı önerisini kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 19:28 | Son Güncelleme

En geç 5 hafta içinde ulusal birlik hükümeti kurulmasını da kapsayan uzlaşı teklifi Hamas tarafından kabul edildi

Hamas'ın Mısır tarafından sunulan ve en geç 5 hafta içinde ulusal birlik hükümeti kurulmasını da öngören Filistin uzlaşısı önerisini kabul ettiği bildirildi.

Uzlaşı görüşmelerine yakın bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Mısır'ın sunduğu teklif Hamas tarafından kabul edildi. Mısır şimdi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da öneriyi kabul etmesini bekliyor.

Önerinin Filistin yönetimi tarafından başta memur maaşlarının ödenmesi olmak üzere Gazze'ye uygulanan cezai yaptırımların kaldırılmasını öngördüğü belirtildi.

Mevcut hükümetin bakanlarının Gazze'de faaliyet gösteren bakanlıklarda aynı idari yapıyı ve vergisiz yakıt sağlanarak elektrik santralin işletmesini üstlenmesini de kapsayan önerinin en geç 5 hafta içinde bir ulusal birlik hükümet kurularak Gazze'deki memurların maaşların ödenmesini içerdiği aktarıldı.

Gazze'de yönetimi 2007'de devralan Hamas, Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin Gazze'deki memurlardan işe gitmemelerini istemesi üzerine yaklaşık 40 bin memur atamıştı.

"Memur maaşları dosyası" Hamas ile Fetih arasında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirme amacıyla imzalanan son uzlaşı anlaşmasında da aksaklıklara neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin uzlaşı Hamas mısır

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