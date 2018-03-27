HABER

Hamas, PAB'ın "Kudüs kararından" memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 02:30 | Son Güncelleme

Hamas sözcüsü Kasım: - "PAB'ın kararı (Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunun teyit edilmesi), ABD ve İsrail'in tutumlarında yalnız kaldıklarını göstermektedir"

Hamas, Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) Doğu Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olduğunu teyit eden kararını memnuniyetle karşıladı.

Hareket sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "PAB'ın kararı, ABD ve İsrail'in tutumlarında yalnız kaldıklarını göstermektedir. ABD ve İsrail'in, Filistin halkına karşı saldırgan politikalarına karşı uluslararası bir fikir birliği söz konusudur." ifadelerini kullandı.

PAB, geçen pazar günü gerçekleşen 138. dönem toplantısında, Doğu Kudüs'ün bağımsız Filistin devletinin başkenti olduğu yönünde karar almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan'a balistik füze saldırıları!Suudi Arabistan'a balistik füze saldırıları!
İstanbul'da ilginç keçi kavgası!İstanbul'da ilginç keçi kavgası!
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hamas Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB)

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Akdeniz'de deprem

Son dakika! Akdeniz'de deprem

Hatay'da 11 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'da 11 terörist etkisiz hale getirildi

CHP’li Meclis Üyesi Coşkun Tanış bacağından vuruldu

CHP’li Meclis Üyesi Coşkun Tanış bacağından vuruldu

Anadolu Farm'da iki tutuklama daha

Anadolu Farm'da iki tutuklama daha

Polis ve askerlerin olduğu otomobil şarampole yuvarlandı: 1 şehit, 2 yaralı

Polis ve askerlerin olduğu otomobil şarampole yuvarlandı: 1 şehit, 2 yaralı

Kuzey Irak uçuşları başladı

Kuzey Irak uçuşları başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.