Hamas, Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) Doğu Kudüs'ün Filistin devletinin başkenti olduğunu teyit eden kararını memnuniyetle karşıladı.

Hareket sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "PAB'ın kararı, ABD ve İsrail'in tutumlarında yalnız kaldıklarını göstermektedir. ABD ve İsrail'in, Filistin halkına karşı saldırgan politikalarına karşı uluslararası bir fikir birliği söz konusudur." ifadelerini kullandı.

PAB, geçen pazar günü gerçekleşen 138. dönem toplantısında, Doğu Kudüs'ün bağımsız Filistin devletinin başkenti olduğu yönünde karar almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatını verdiğini duyurmuştu.