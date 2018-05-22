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Hamas, Paraguay'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 04:14 | Son Güncelleme

Hamas, Paraguay'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı

Hamas, Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Paraguay'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının, "Filisitinlilerinin haklarına rağmen Yahudi ırkçı bir devletin kurulması yolunda ABD siyasetine uymak" anlamına geldiği belirtildi.

Paraguay'ın bu adımının, sorumsuz ve uluslararası hukuka aykırı olduğu kaydedilen açıklamada, Arap ve Müslüman devletlerine, büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan tüm ülkelerle ilişkilerini kesmeleri, Filistinlilerin direnişine ve haklı davalarına destek vermeleri çağrısı yapıldı.

Güney Amerika ülkesi Paraguay, dün yapılan resmi törenin ardından Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan üçüncü ülke oldu.

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği 14 Mayıs'ta Başkan Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile kızı Ivanka Trump'ın da katıldığı törenle açılmıştı.

Abluka altındaki Gazze sınırında ABD büyükelçiliğinin açıldığı gün, hem büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması hem de Nekbe'yi (Büyük Felaket) anmak için düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 60'tan fazla Filistinli şehit olmuş, binlerce Filistinli yaralanmıştı.

Orta Amerika ülkesi Guatemala ise ABD'nin ardından 16 Mayıs'ta Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımıştı.

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Anahtar Kelimeler:
büyükelçilik Hamas kınama Kudüs Paraguay

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