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Hamas Sözcüsü Zuhri: Erdoğan ile gurur duyuyoruz

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 20:54 | Son Güncelleme 6 saat önce

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, "Biz Türkiye ile gurur duyuyoruz. Türk insanı, Türkiye’yi sevdikleri gibi Filistin’i de seviyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da gurur duyuyoruz. Kudüs’ün ABD tarafından İsrail’in başkenti ilan edilmesi kararına da tepkiyi gösteren ilk isim oldu" dedi.

Hamas Sözcüsü Zuhri: Erdoğan ile gurur duyuyoruz

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Mescid-i Aksa Dayanışma Gecesi için Malatya’ya gelen Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Filistin Alimleri Heyeti Genel Sekreteri Mohmmad Kheir Musa ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Battalgazi Belediyesi Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta verilen yemekte bir araya geldi. Başkan Selahattin Gürkan, Filistin’in içlerinde kanayan bir yara olduğunu belirterek, “Müslüman ferasetlidir. Bir Müslüman aynı senaryolarla sınanıyorsa, burada kendimizi sorgulamamız lazım. Şimdi elimizde istatistikler var. Müslümanlar kimler tarafından öldürülüyor. Yüzde 96’sı Müslüman Müslüman’ı öldürüyor” diyerek bu durumun acı bir tablo olduğunu söyledi.

'MAZLUM HAKLARIN LİDERİ'

Gürkan, Kudüs’ün ABD tarafından İsrail’in başkenti olarak tanındığını hatırlatarak, “Yıl 2017, aradan 100 yıl geçmiş. ABD kalkıp geldi 100 yıl sonra Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etti. Biz burada kendimizi sorgulamayacak mıyız. Hakikaten ülkemizin kaderi ile özdeşleşmiş Türkiye’de bir Cumhurbaşkanımız var. Cumhurbaşkanımız aynı zamanda dünya mazlum haklarının lideri konumunda. Allah uzun ömürler versin” diyerek, İslam aleminde yaşanan tüm olumsuzlukların son bulması temennisinde bulundu.

'TEPKİ GÖSTEREN İLK İSİM ERDOĞAN OLDU'

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri ise, Malatya’da gördükleri ilgiden dolayı teşekkür ederek, “Biz Türkiye ile gurur duyuyoruz. Türk insanı, Türkiye’yi sevdikleri gibi Filistin’i de seviyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da gurur duyuyoruz. Kudüs’ün ABD tarafından İsrail’in başkenti ilan edilmesi kararına da tepkiyi gösteren ilk isim oldu. Kudüs ile ilgili dünya kamuoyunda bir bilinç oluşturdu. Gerek Malatya’da, gerek gitmiş olduğumuz tüm İslam ülkelerinde şu mesajı vermek istiyoruz. Kudüs, sadece Filistinlilerin toprakları değil, tüm Müslümanların toprakları, tüm Müslümanların sorunudur. Türkiye’deki Müslümanlar şunları unutmasınlar. Bir gün Kudüs’ü ziyaret ettiklerinde Osmanlı’nın her köşe başında hatıraları olduğunu, medeniyeti olduğunu görecekler” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Hamas Kudüs israil Cumhurbaşkanı Erdoğan Sami Ebu Zuhri

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
alın sızın olsun
kısa ve öz
Erdoğan düşmanlığından bütün insani ve evrensel değerlerini kaybetmiş bi sürü insan müsveddesi var
@extrabilenadam KİMİN KİMLE ÖVÜNDÜĞÜNDEN NE TARAFA GİTTİĞİMİZİ ANLAMIYORMUSUN. TERÖR ÖRGÜTLERİ ÖVÜYOR ÇAĞDAŞ VE BİLİMİN TEPEYE VURDUĞU BÜYÜK ÜLKELER SİZE GÖRE KORKUYOR BİZE GÖRE DURUMDAN ENDİŞE DUYUYOR. JAPONYADAN İNGİLTEREDEN KORKMUYORLAR BİZ O KADAR İLERLEDİK Kİ BİZDEN KORKUYOR HERKES. AYNI KUZEL KOREDEN KORKTUKLARI GİBİ MİLLİ KAYNAKLARI ÜRETİM VE YATIRIMA KULLANMAK YERİNE ENVER PAŞA GİBİ HAYAL DÜNYALARI İÇİN KULLANIYORLAR NEYİ ALKIŞLIYCAM SURİYE FİLİSTİN MISIR RÜYALARINA GİDEN PARALARIMIZI MI
Hamas’tan övgü almak gelişeceğimizin kanıtıdır..
Gürcü erdoğan türklerden çok arapları seviyor.onlara gariban türklerin vergilerini yediriyor.tabi filistinli arap erdoğani sevecek.
sizin olsun
bu yorumları yapan cibiliyetsizler ile aynı ülkede yaşamaktan utanıyorum ...dünya lideri bu halk senin yanında
teröristten terörist sever başkana övgü dolu sözler
topraklarınızı satarken bize mi sordunuz
osmanlı ilede gurur duyuyordunuz taki işiniz bitene kadar
dünyada sadece teröristler seviyor zaten.oy topladığı kesimede bir bakın
OYSAKİ BİZ gurur DUYMUYORUZ 17 25 ARALIKTAN BERİ
SON KULLANMA TARİHİ .DOLDU...ALIN KULLANIN..
BİZE MİLLİ TÜRK Bİ LİDER LAZIM ARAB UŞAĞI ARAP SEVDALISI HAYALLER PEŞİNDE BU MİLLETİN KAYNAKLARINI SURİYE MISIR FİLİSTİN İÇİN DEĞİL ÜRETİM YATIRIM İÇİN HARCAYAN Bİ LİDER. HERŞEYDEN ÖNCE TÜRK Bİ LİDER BU MİLLETE BU YAKIŞIR
Gürcü erdoğan türklerden çok arapları seviyor.onlara gariban türklerin vergilerini yediriyor.tabi filistinli arap erdoğani sevecek.
Alın sizin olsun
grur ne demek
bir terorist baska bir teroristi ovmus, saisracak birsey yok. Ulkenin bir paket beles makarna kapmak icin dusuruldugu haller
seni kaç kişi adam yerine koyuyor ki
başlık yanlış...GRUR..
tam da Hamas a göre biri alın götürün daha da geri vermeyin
o sizin olsun üstüne para verelim.
zaten onla gurur duyanlar hamas somali sudan israil ve amerika...alsalarda kurtulsak...
bu haberin amacı erdoğan teröre destek veriyo haberi ayıp yahu hepimiz bu ülkede yaşıyoruz yapmayın yemiyoruz artık.
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