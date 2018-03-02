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Hamas ve Fetih arasındaki Filistin uzlaşısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 23:38 | Son Güncelleme

Gazze Şeridi'nde Ablukayla Mücadele Halk Komitesi: "Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı dosyasında yaşanan her gecikme, Filistin'in durumunu daha karmaşık hale getiriyor, Gazze Şeridi'ndeki insani krizi derinleştiriyor"

Gazze Şeridi'nde Ablukayla Mücadele Halk Komitesi, Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlüğün, Filistin'in mevcut durumunu daha karmaşık hale getirdiği konusunda uyardı.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı dosyasında yaşanan her gecikme, Filistin'in durumunu daha karmaşık hale getiriyor, Gazze Şeridi'ndeki insani krizi derinleştiriyor." ifadesi kullanıldı.

Filistinliler arasındaki bu durumun devam etmesinin tüm Filistinliler için kayıp olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu da uzlaşının tamamlanmasını hızlandırmaya ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor." denildi.

Açıklamada, Yahudi yerleşim birimlerinin inşasının yanı sıra Kudüs ve Batı Şeria'da toprakları yağmalayarak Yahudileştirilme çalışmalarının ivme kazanmasıyla Gazze'deki insani ve ekonomik sıkıntıların tırmandığına işaret edildi.

Bu bölünmüşlüğün gölgesinde, ABD'nin Filistin haklarını inkar etme, Kudüs kararıyla İsrail'e ödül olarak işgal güçlerini meşrulaştırma halinin de devam ettiği kaydedildi.

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirmek için "uzlaşı anlaşması" imzalamıştı.

Ramallah'taki Fetih Hareketi liderliğindeki Filistin hükümeti, Gazze'deki görevlerini yerine getiremediğini ifade ederken, bölgeyi 2007'den bu yana yöneten Hamas ise bu durumu yalanlayarak, hükümetin mutabık kalınan anlaşmaları uygulamada geciktiğini savunuyor.

Bu çerçevede son olarak ara bulucu ülke Mısır'dan bir güvenlik heyeti, Filistin uzlaşısının sürecini ve yaşanan sıkıntıları görüşmek üzere geçen pazar Gazze'ye gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
bölünmüşlük Gazze gruplar

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