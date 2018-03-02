Hamas ve Fetih arasındaki Filistin uzlaşısı

Gazze Şeridi'nde Ablukayla Mücadele Halk Komitesi, Filistinli gruplar arasındaki bölünmüşlüğün, Filistin'in mevcut durumunu daha karmaşık hale getirdiği konusunda uyardı.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı dosyasında yaşanan her gecikme, Filistin'in durumunu daha karmaşık hale getiriyor, Gazze Şeridi'ndeki insani krizi derinleştiriyor." ifadesi kullanıldı.

Filistinliler arasındaki bu durumun devam etmesinin tüm Filistinliler için kayıp olduğu kaydedilen açıklamada, "Bu da uzlaşının tamamlanmasını hızlandırmaya ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor." denildi.

Açıklamada, Yahudi yerleşim birimlerinin inşasının yanı sıra Kudüs ve Batı Şeria'da toprakları yağmalayarak Yahudileştirilme çalışmalarının ivme kazanmasıyla Gazze'deki insani ve ekonomik sıkıntıların tırmandığına işaret edildi.

Bu bölünmüşlüğün gölgesinde, ABD'nin Filistin haklarını inkar etme, Kudüs kararıyla İsrail'e ödül olarak işgal güçlerini meşrulaştırma halinin de devam ettiği kaydedildi.