Hamas ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC), tüm Filistinli grupların yer alacağı bir "ulusal konseyin" en kısa sürede toplanması için çalışmaların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, cephenin siyasi büro üyelerinden oluşan bir heyet ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve hareketin bazı üst düzey yetkilileri Gazze'de bir araya geldi.

Filistinli grupların tamamının yer aldığı, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) konumunu güçlendirecek bir ulusal konseyin toplanması yönündeki çalışmaların artırılması gerektiği vurgulanan görüşmede, geçen hafta Ramallah'ta düzenlenen Ulusal Konsey toplantısının, Filistinli grupların birleşmesi ve FKÖ'nün demokratik şekilde yeniden inşası üzerindeki olumsuz etkileri değerlendirildi.

Hamas ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ayrıca Filistinli gruplar arasındaki bölünmeyi sonlandırma çalışmalarının takibi ve Mısır'ın bu çalışmaları takibe çağrılması konularında da anlaştı.