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Hamas ve FHKC'nin "ulusal konsey" çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 00:42 | Son Güncelleme

Hamas ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC), tüm Filistinli grupların yer alacağı bir ulusal konseyin en kısa zamanda toplanması için çabaların yoğunlaştırılması konusunda uzlaştı

Hamas ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC), tüm Filistinli grupların yer alacağı bir "ulusal konseyin" en kısa sürede toplanması için çalışmaların yoğunlaştırılması konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, cephenin siyasi büro üyelerinden oluşan bir heyet ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve hareketin bazı üst düzey yetkilileri Gazze'de bir araya geldi.

Filistinli grupların tamamının yer aldığı, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) konumunu güçlendirecek bir ulusal konseyin toplanması yönündeki çalışmaların artırılması gerektiği vurgulanan görüşmede, geçen hafta Ramallah'ta düzenlenen Ulusal Konsey toplantısının, Filistinli grupların birleşmesi ve FKÖ'nün demokratik şekilde yeniden inşası üzerindeki olumsuz etkileri değerlendirildi.

Hamas ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ayrıca Filistinli gruplar arasındaki bölünmeyi sonlandırma çalışmalarının takibi ve Mısır'ın bu çalışmaları takibe çağrılması konularında da anlaştı.

- Filistin Ulusal Konseyi 23. Dönem Toplantısı

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde pazartesi başlayan ve 4 gün süren Filistin Ulusal Konseyi'nin 23. Dönem Toplantısı'nda, Abbas yeniden Filistin Yönetim Kurulu başkanlığına seçilmişti. Toplantıda ayrıca Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Yönetim Kurulu ve Merkez Komitesi üyeleri de seçilmişti.

Hamas, İslami Cihad ve Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Filistinliler arasındaki bölünmüşlüğü arttıracağı gerekçesiyle toplantıyı boykot etmişti.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "1993'te Oslo, 1994'te Kahire ve 1995'te Washington'da imzalanan anlaşmalarda öngörülen 'geçiş dönemi' ve bununla ilgili yükümlülüklerin artık geçerliliği kalmamıştır." ifadesine yer verilmişti.

Açıklamada, FKÖ Yönetim Kurulunun, "1967 sınırlarında Filistin devletini tanıyıncaya, Doğu Kudüs'ün ilhakı kararı ve yerleşim birimleri inşasını durduruncaya kadar" İsrail'in tanınmasını askıya almakla görevlendirildiği belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cephesi Filistin halk Hamas Heniyye kurtuluş

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