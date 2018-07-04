Hamas ve İslami Cihad Hareketi, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Han el-Ahmer'de bedevilere ait ev ve ağılları yıkmak için düzenlediği baskını, "etnik temizlik" ve "halka yönelik yeni bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalcilerin Han el-Ahmer halkına yönelik saldırısı, siyonist hareketin uyguladığı etnik temizlik politikalarının uzantısıdır." ifadesine yer verdi.

Bunun işgalcilerin ırkçılığını ve terörünü ortaya koyan sürekli bir politika olduğuna işaret eden Kasım, ABD'nin desteğine dayanan bu İsrail politikasına karşı mücadele etmek ve Filistinlileri topraklarından çıkarma hedeflerinin gerçekleşmesini engellemek için ulusal çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti.

- "Filistin halkına yönelik yeni bir saldırı"

İslami Cihad'dan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Han el-Ahmer bölgesindeki Filistinlilerin evleri yıkması "Filistin halkına yönelik yeni bir saldırı" olarak değerlendirildi.

Açıklamada, bu saldırının Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimlerini genişletme kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.