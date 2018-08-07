Hamas ve İsrail arasındaki anlaşma ay sonunda açıklanacak

KUDÜS (AA) – TURGUT ALP BOYRAZ/ESAT FIRAT – Hamas ve İsrail arasında yürütülen müzakerelerin ay sonuna kadar tamamlanıp kamuoyuna duyurulacağı bildirildi.

AA muhabirinin isminin açıklanmasını istemeyen Hamaslı bir yetkiliden edindiği bilgiye göre, İslami Direniş Hareketi Hamas ile İsrail arasında üçüncü tarafların aracılığıyla yürütülen müzakereler ay sonuna kadar tamamlanacak.

Üçüncü taraflar aracılığıyla yürütülen müzakereler neticesinde varılan anlaşma, bu ay sonunda kamuoyuna açıklanarak uygulamaya konulacak.

Tarafların önümüzdeki iki hafta boyunca “birbirini test edeceğini” bildiren Hamaslı yetkili, Mısır ve Birleşmiş Milletlerin anlaşma için aracılık ettiğini, Türkiye ve Katar’ın da yapıcı bir rol oynadığını ifade etti.

Buna göre muhtemel anlaşmanın detayları şu şekilde:

- Refah Kapısı açılacak, abluka hafifleyecek

İlk olarak İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan sınır kapısı Refah, kalıcı olarak açılacak. İsrail'den Gazze'ye ticari malların ithalat ve ihracatının yapıldığı Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı’ndaki İsrail ablukası da hafifletilecek.