Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, Gazze'deki barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemlerini sürdürme çağrısında bulundu.
Rıdvan, Gazze'deki Susi camisinde verdiği cuma hutbesinde, "Barışçıl halk gösterilerini sürdürmek ve zararı mümkün olduğunca azaltmak gerekiyor. İsrail'in katil olduğunu biliyoruz. Ama bizim yine de daha az zarar görmeye dikkat etmemiz gerek." ifadelerini kullandı.
"Beyaz bayrak sallamaya zorlamak için" Gazze'nin ablukaya ve sistemli bir komploya maruz bırakıldığını aktaran Rıdvan, İsrail'in kadın ve çocukları infaz ettiğini, yaraların sarılması gerektiğini kaydetti.
Rıdvan, Filistin direnişinin halkı koruyan bir kalkan olduğunu söyledi.
Gazzeliler bugün "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemleri kapsamında "Yaralılara Vefa Cuması" adıyla gösteri düzenlemeye hazırlanıyor.
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