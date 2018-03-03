"Hamas'ın atadığı 20 bin memur 2018 bütçesine dâhil edildi"

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, hükümetin Gazze'de Hamas tarafından atanan 20 bin memuru 2018 yılı bütçesine dâhil ettiğini açıkladı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm kentinde açıklamalarda bulunan Hamdallah, "Hamas'ın 2007 sonrası Gazze'de atadığı 20 bin memur 2018 bütçesine dâhil edildi." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yarın 2018 yılı bütçesini imzalayacağını kaydeden Hamdallah, böylece Hamas'ın uzlaşı anlaşmasını uygulama konusunda öne süreceği bahanelerin önünün kesileceğini ifade etti.

Hükümetin Gazze'ye her ay 100 milyon dolar harcadığını belirten Hamdallah, Hamas'tan başta güvenlik, yargı ve vergi toplama işleri olmak üzere her konuda hükümetin işlerini yürütmeye izin vermesini istedi.

Hamdallah, "Hiç bir devletin iki farklı yargı sistemi olamaz. Yargı sistemi birleştirilerek Devlet Başkanı Abbas'ın kurduğu şer'i yargıya teslim edilmelidir." diye konuştu.

Filistin Başbakanı ayrıca, Hamas 2007'de Gazze'de göreve başlamadan önce atanan tüm memurların da yeniden görevlerine dönmeleri gerektiğini dile getirdi.

Hamas'ın 2007'de Gazze'de göreve başlamasının ardından Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin Gazze'deki memurlardan işe gitmemelerini istemesi üzerine Hamas yaklaşık 40 bin memur atamıştı.