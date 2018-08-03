"Hamas'ın iki numaralı ismi" Aruri Gazze'ye döndü

Hamas-İsrail görüşmelerinin son dakikada akamete uğrama ihtimalinin her zaman bulunduğu vurgulanan haberde, bununla birlikte "hem Filistin hem de İsrail tarafının görüşmelerin iyi gittiği yönünde sinyaller verdiği" öne sürüldü.

Aruri'nin Gazze'ye dönüşü, İsrail ve Filistin medyasında, "Hamas ve İsrail arasında uzun vadeli bir anlaşma için üçüncü taraflar aracılığıyla yürütülen görüşmelerle alakalı olduğu" yönünde yorumlandı.

Aruri ve beraberindeki heyet, Hamas lideri İsmail Heniyye ve Siyasi Büro üyeleri tarafından karşılandı.

Refah Sınır Kapısı Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, aralarında Hamas Siyasi Büro üyeleri Husam Bedran, İzzet er-Rişk ve Musa Ebu Merzuk'un da olduğu Aruri başkanlığındaki Hamas heyetinin sınırın Gazze tarafına geçtiği belirtildi.

Öte yandan, Yediot Ahronot gazetesi de Aruri'nin, "Gazze'ye girişine izin veren İsrail'in kendisini herhangi bir saldırıyla hedef almayacağı yönünde Mısır üzerinden güvence verdiğini" kaydetti.

Mısır'ın ara buluculuğunda yürütüldüğü iddia edilen Hamas-İsrail görüşmelerinde Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Özel Koordinatörü Nicolay Mladenov'un önemli bir rol oynadığı bilgisine de yerel basında çıkan haberlerde yer verildi.

- Hamas heyeti Mısır'da

AA muhabirinin Hamas'a yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, birkaç gündür Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Hamas'tan üst düzey bir heyet Mısır istihbaratıyla, Filistin ulusal birliği ve İsrail ile Gazze'deki direniş örgütleri arasında uzun vadeli bir ateşkes anlaşması sağlanması için yoğun görüşmeler yürütüyor.

Hamas Enformasyon Dairesi Başkanı Rafet Murre de yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas'ın Filistin'de milli birlik arayışına ve Filistin halkının çıkarlarını gözeten uzlaşı arayışlarına bağlı olduğunu" belirtti.

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