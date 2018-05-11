"Hamas'ın İsrail dışında kimseyle sorunu yok"

GAZZE (AA) - Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar, İsrail dışında hiçbir ülkeyle sorunları olmadığını belirtti.

Hareket tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Sinvar, Gazze'de yabancı ülkelerin gazetecileriyle bir araya geldi.

Sinvar, bölgede olası bir çatışmada İran safında yer alıp almayacaklarıyla ilgili soruyu, "Hamas, tüm dünya ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor. Bizim sorunumuz sadece İsrail'le. Bölge ülkeleri arasında tezatlar olduğunun farkındayız ancak bu bizi, Filistin meselesine destek toplamak için çalışmaktan alıkoymadı." şeklinde yanıtladı.

İran'ın Filistin halkını çok iyi bir şekilde desteklediğini ve kapasitelerini geliştirmede büyük rol oynadığını belirten Sinvar, hiçbir Arap ya da İslam ülkesine zarar verilmesini istemediklerini kaydetti.

Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine de değinen Sinvar, Filistin halkının haklarını geri almak istediğini ve sorunlarının barışçıl yollarla çözülmesini istediğini, silahlı mücadeleye mecbur kalırlarsa da bunu uluslararası hukukun belirlediği şekilde kullanacaklarını dile getirdi.

Sinvar, Hamas'ın 1987'de barışçıl bir şekilde yola çıktığını ancak İsrail'in barışçıl göstericilere yönelik uygulamaları nedeniyle silahlı mücadeleye yönelmek zorunda kaldıklarını aktardı.

