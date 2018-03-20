Hamas'tan Abbas'ın suçlamalarına cevap

Hamas, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, "Başbakan Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırının arkasında Hamas'ın olduğu" yönündeki açıklamalarını kınadı.

Hamas'tan Abbas'ın sözlerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir Gazze halkına diz çöktürmeye, zor ve tehlikeli tarihi bir anda direnişe darbe indirmeye çalışan Abbas'ın sorumsuz açıklamalarını kınıyoruz. Yaptığı sadece Hamas'ın hedef alınması değil, ulusal projeye ivme kazandırma ve birliğin sağlanması fırsatını ortadan kaldırma ve ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail'in planlarının fiiliyata dökülmesini sağlayacak Batı Şeria'nın Gazze'den ayrılması fikrini güçlendirme girişimidir."

Açıklamada, Abbas'ın doğrudan Hamas'ı hedef almasının, adli sürecin ve soruşturmaların seyrini çarpıtma amacı taşıdığı savunuldu.

"Abbas'tan hükümete ve ilgili kurumlara, gerçeklerin ortaya çıkarılması için iş birliği talimatı vermesinin beklendiği" belirtilen açıklamada, bu türden beyanat ve kararlar, uzlaşı anlaşmasının ihlali ve Mısır'ın bu konuda oynadığı rolün görmezden gelinmesi olarak nitelendirildi.