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Hamas'tan ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne "skandal" fotoğraf tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 19:31 | Son Güncelleme

Hamas'tan ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne "skandal" fotoğraf tepkisi

Hamas, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın, kendisine hediye edilen ve Mescid-i Aksa'nın olduğu alana sözde Süleyman Mabedi'nin inşa edildiğini gösteren Kudüs fotoğrafı önünde gülerek poz vermesine tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, Friedman'ın bu tavrının "tehlikeli bir ırkçı tutum" olduğunu ve ABD'nin işgalci İsrail'in Filistin halkına, Araplara ve tüm İslam ümmetinin kutsallarına yönelik düzenlediği saldırıları ile din savaşına ortaklığının tehlikesini yansıttığını belirtti.

Berhum, Mescid-i Aksa'nın korunması ve Kudüs'teki Filistin halkının direnişini güçlendirmek için Arapların ve Müslümanların ciddi adımlar atması ve ortak tutum sergilemesi gerektiğini aktardı.

Sözcü Berhum, ABD'nin ve İsrail'in Filistin halkına ve kutsallarına yönelik tüm planlarına karşı koymak için güçlü ve etkin bir stratejinin benimsenmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

Fanatik Yahudilere ait "Achiya" adlı "yardım" kuruluşunun bir çalışanı, Friedman'a İsrail'in Bnei Brak şehrini ziyaret ettiği sırada "fotoşop" tekniği kullanılarak Mescid-i Aksa'nın yerine sözde Süleyman Mabedi inşa edilmiş gibi gösterilen bir Kudüs fotoğrafı hediye etmişti.

"Skandal" fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Friedman'ın "yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğu" belirtilmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saib Ureykat ise yaptığı yazılı açıklamayla skandal fotoğrafa tepki göstererek, "Büyükelçinin fotoğrafı alırken yüzünde oluşan gülümseme her şeyi açıklıyor." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mescid-i Aksa ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman Fevzi Berhum Hamas

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