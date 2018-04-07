Hamas'tan ABD'ye kınama

Hamas, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) "İsrail'in Gazze'deki şiddet olaylarını soruşturma talebi"ni ikinci kez reddetmesini kınadı.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin BMGK'nin işgalci İsrail'in Gazze'de sivil göstericiler aleyhindeki suçlamalarını kınayan kararını engellemesi, halkımız aleyhindeki saldırılara ortak olmaktır." ifadesini kullandı.
Kasım ayırca bu tutumun abluka altındaki halka yönelik suçlarda İsrail'i teşvik etmek anlamına geldiğini kaydetti.
ABD, İsrail'in Gazze'de orantısız güç kullanımı nedeniyle onlarca Filistinlinin şehit olduğu şiddet olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini isteyen BMGK'nin talebini ikinci kez reddetmişti.
BMGK'nin geçici üyelerinden Kuveyt, Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında 30 Mart Cuma gününden bu yana sürdürdüğü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterilerinde dün de sivillerin şehit olması üzerine konseyden bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi talebinde bulunmuştu.
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