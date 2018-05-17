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Hamas'tan Batı Şeria'daki Filistinlilere "cuma eylemlerine" aktif katılım çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 21:55 | Son Güncelleme

Hamas'tan Batı Şeria'daki Filistinlilere "cuma eylemlerine" aktif katılım çağrısı

Hamas, Batı Şeria'daki Filistinlilere, yarın düzenlenecek "Şehitlere Vefa Cuması" eylemlerine aktif katılım çağrısında bulundu.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, cuma eylemlerine katılımın gerekliliğine işaret edilerek, "Tüm komploları, başta Kudüs olmak üzere Filistin davasını tasfiye çabalarını kararlılığıyla başarısız kılan halkımızı, savunmasız şehitlerimizin kanlarının boşa gitmediği mesajını açık bir şekilde vermek için işgalci karşısında öfkeyle ayağa kalkmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in Gazzelileri hedef alan katliamı karşısında bu eylemlerin sürdürülmesinin, Filistin davasını yitip kaybolmaktan koruduğu, dünyanın gündemine soktuğu kaydedildi.

İsrail askerlerinin, pazartesi günü ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, en az 3 bin kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Şeria Hamas Şehitlere Vefa Cuması

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