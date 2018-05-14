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Hamas'tan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 23:59 | Son Güncelleme

Hamas, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Raj Shah'ın İsrail askerlerinin Gazze sınırında açtığı ateş sonucu 55 Filistinlinin şehit olmasından "Hamas'ın sorumlu olduğu" iddialarına tepki gösterdi

Hamas, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Raj Shah'ın İsrail askerlerinin Gazze sınırında açtığı ateş sonucu 55 Filistinlinin şehit olmasından "Hamas'ın sorumlu olduğu" iddialarını kınadı.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'ın Gazze'de yaşananların sorumluluğunu Hamas'a yüklemesini kınayarak, "Olaylardan Hamas'ın sorumlu tutulması, dengeleri alt üst etmek, sivil Filistin halkına yönelik katliamı gerekçelendirmek ayrıca İslam ümmetine karşı tutumu sürdürmektir." ifadelerini kullandı.

Raj Shah, Beyaz Saray'daki basın brifinginde İsrail askerlerinin Gazze sınırında açtığı ateş sonucu 55 Filistinlinin şehit edilmesine ilişkin "Bu kayıplardan Hamas sorumludur" demişti.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilere katılan 55 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 771 Filistinliyi yaraladı.

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