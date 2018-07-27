Hamas, Doğu Kudüs'te üç İsraillinin yaralanması ve bir Filistinlinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan bıçaklı saldırıyı, "İsrail'in işlediği suçlar karşısında verilen doğal bir tepki" şeklinde nitelendirdi.
Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, üç İsrailliyi "bıçaklayarak yaraladığı" iddia edilen bir Filistinlinin olay yerinde vurularak öldürülmesine ilişkin, bunun, işgal güçlerinin, Filistin halkına karşı işlediği suçlara verilen doğal bir tepki ve süregelen intifadanın devamı olduğunu aktardı.
Kanu, silahlı ve barışçıl direnişin her şekilde devam edeceğini kaydetti.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'teki Geva Binyamin (Adam) Yahudi yerleşim biriminde dün "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddia edilen bir Filistinlinin vurularak öldürüldüğü, 3 İsraillinin ise yaralandığı belirtilmişti.
Yediot Ahronot gazetesi ise Doğu Kudüs'teki Geva Binyamin (Adam) Yahudi yerleşim biriminde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddia edilen bir Filistinlinin İsrailli bir sivil tarafından vurularak öldürüldüğünü kaydetmişti.
Muharrem İnce'den son dakika ABD açıklaması
Erdoğan, Putin görüşmesinde dikkat çeken ayrıntı!
'Erdoğan'dan sonra Türkiye'yi kim yönetecek?' sorusuna Fatih Erbakan cevap verdi: Ben
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika'da beklenmedik protesto
Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Muharrem İnce'den kendisini istemeyen milletvekillerine cevap: O arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım
Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı
ANAP Genel Başkanı: Türk siyasetine damga vuracağız, İYİ Parti siyaset sahnesinden çekilmeli
Hollywood'un bilmediğiniz yüzü
Bedelli askerlik için satılık inek, at, traktör!
Okuyucu Yorumları 0 yorum