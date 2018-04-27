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Hamas'tan BM Daimi Temsilcisi Haley'e tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 00:34 | Son Güncelleme

Hamas sözcüsü Ebu Zuhri: - "(Haley'in) Açıklamaları, İsrail'i, masum sivilleri ve çocukları öldürme konusunda teşvik ediyor ve destek veriyor"

GAZZE (AA) - Hamas hareketi, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, sivillerin "canlı kalkan" olarak kullanılmasıyla ilgili açıklamalarını gerçek dışı olarak nitelendirdi.

Hareketin sözcüsü Sami Ebu Zuhri, yaptığı yazılı açıklamada, Haley'in ifadelerinin "saldırgan" ve "gerçek dışı" olduğunu belirterek, "Bu açıklamalar, İsrail'i, masum sivilleri ve çocukları öldürme konusunda teşvik ediyor ve destek veriyor." ifadesini kullandı.

Haley, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, sivillerin "canlı kalkan" olarak kullanılmasının Ortadoğu'da “ciddi boyutlara” ulaştığını söylemişti.

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Nikki Haley Hamas

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