HABER

Hamas'tan BM'ye UNRWA çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 18:19 | Son Güncelleme

Hamas, Birleşmiş Milletler'e UNRWA'nın bütçesini, daimi şekilde "ana bütçesinin bir parçası" olarak kabul etmesi çağrısında bulundu

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) bütçesini, sürekli şekilde "ana bütçesinin bir parçası" kabul etmesi için BM'ye çağrıda bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, BM'nin UNRWA'nın bütçesini "ana bütçesinin parçası olarak" kabul etme yönünde karar alması ve UNRWA krizine köklü çözümler bulması gerektiği belirtildi.

"Filistinli mültecilerin sıkıntılarının devam etmesi, hayatlarının uluslararası politik hesaplara ve ABD'nin işgalci İsrail lehine ırkçı kararlarına bağlı olmasının kabul edilemeyeceğinin" ifade edildiği açıklamada, Arap ve İslam ülkelerine taahhütlerine uymaları ve bütçelerinden UNRWA için gereken ödemeyi yapmaları istendi.

Milyonlarca mülteciye karşı görevlerini ve hizmetlerini yerine getirebilmesi için UNRWA'ya gereken desteğin verilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, UNRWA'nın finansman krizinin büyümesinin, 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin hayatını dramatik şekilde etkileyeceği uyarısı yapıldı.

UNRWA, BM üyesi ülkelerden ek destek toplayabilmek için ABD'nin New York kentinde bugün uluslararası bir toplantı düzenleyecek.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, finansman krizi yaşayan UNRWA'nın, Gazze'deki bazı operasyonlarını ağustos ayından itibaren askıya alacağını açıklamıştı.

- ABD'nin yardımları kısıtlama kararı

İsrail ablukasında zor şartlarda yaşayan Gazze halkı için UNRWA'nın yardımları büyük önem taşıyor. Ancak ABD yönetiminin bu yılın başında aldığı karar UNRWA'yı da büyük sıkıntıya soktu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını bildirmişti.

UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
“ Türkiye halkı yaptığı seçimle dostlarını sevindirmiş düşmanlarını üzmüştür”“ Türkiye halkı yaptığı seçimle dostlarını sevindirmiş düşmanlarını üzmüştür”
24 haziran seçim ve sandık sonuçları! Hangi ilden hangi isim milletvekili oldu? İşte il il seçilenlerin isimleri24 haziran seçim ve sandık sonuçları! Hangi ilden hangi isim milletvekili oldu? İşte il il seçilenlerin isimleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Filistin Hamas UNRWA

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Gonca Vuslateri'den seçim isyanı: Takiplerinizden çıktım

Gonca Vuslateri'den seçim isyanı: Takiplerinizden çıktım

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

İlginizi Çekebilir

CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!

CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerden AK Partili başkana silahlı saldırı!

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerden AK Partili başkana silahlı saldırı!

Tepki çeken görüntüyle ilgili yeni gelişme!

Tepki çeken görüntüyle ilgili yeni gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan AK Parti'nin seçim zaferine ilk yorum: Mücadeleye devam

Fatih Portakal'dan AK Parti'nin seçim zaferine ilk yorum: Mücadeleye devam

Bitlis'te PKK saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in acı haberi ailesine ulaştı!

Bitlis'te PKK saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in acı haberi ailesine ulaştı!

24 haziran seçim ve sandık sonuçları! Hangi ilden hangi isim milletvekili oldu? İşte il il seçilenlerin isimleri

24 haziran seçim ve sandık sonuçları! Hangi ilden hangi isim milletvekili oldu? İşte il il seçilenlerin isimleri

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti!

On Numara sonuçları 25 Haziran: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

On Numara sonuçları 25 Haziran: Ayın son On Numara çekilişi sonuç sorgulama (MPİ canlı çekiliş)

CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!

CHP'li Erdal Aksünger'den partisine ve Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri: CHP sınıfta kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.