Hamas'tan BM'ye UNRWA çağrısı

UNRWA, BM üyesi ülkelerden ek destek toplayabilmek için ABD'nin New York kentinde bugün uluslararası bir toplantı düzenleyecek.

Milyonlarca mülteciye karşı görevlerini ve hizmetlerini yerine getirebilmesi için UNRWA'ya gereken desteğin verilmesi çağrısında bulunulan açıklamada, UNRWA'nın finansman krizinin büyümesinin, 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin hayatını dramatik şekilde etkileyeceği uyarısı yapıldı.

"Filistinli mültecilerin sıkıntılarının devam etmesi, hayatlarının uluslararası politik hesaplara ve ABD'nin işgalci İsrail lehine ırkçı kararlarına bağlı olmasının kabul edilemeyeceğinin" ifade edildiği açıklamada, Arap ve İslam ülkelerine taahhütlerine uymaları ve bütçelerinden UNRWA için gereken ödemeyi yapmaları istendi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, BM'nin UNRWA'nın bütçesini "ana bütçesinin parçası olarak" kabul etme yönünde karar alması ve UNRWA krizine köklü çözümler bulması gerektiği belirtildi.

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) bütçesini, sürekli şekilde "ana bütçesinin bir parçası" kabul etmesi için BM'ye çağrıda bulundu.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, finansman krizi yaşayan UNRWA'nın, Gazze'deki bazı operasyonlarını ağustos ayından itibaren askıya alacağını açıklamıştı.

- ABD'nin yardımları kısıtlama kararı

İsrail ablukasında zor şartlarda yaşayan Gazze halkı için UNRWA'nın yardımları büyük önem taşıyor. Ancak ABD yönetiminin bu yılın başında aldığı karar UNRWA'yı da büyük sıkıntıya soktu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını bildirmişti.

UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.

