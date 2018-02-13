Hamas'tan Filistin hükümetine tepki

Hamas, Filistin hükümetini, Gazze Şeridi'ni "kasıtlı şekilde ihmal etmek, aldatmak ve ortamı gerginleştirmek"le suçladı.

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, Filistin hükümetinin "Hamas'ı, ulusal uzlaşının önündeki engelleri kaldırmaya çağırmasına" cevaben yaptığı yazılı açıklamada, "Fetih hükümetinin aldatma, ortamı germe, Gazze halkının taleplerini kasıtlı olarak ihmal etme politikasını sürdürmesini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Hükümetin "Gazze Şeridi'ne uygulanan yaptırımları kurumsallaştırmaya, pekiştirmeye ve bu durumu sürdürmeyi gerekçelendirmeye" çalıştığını belirten Berhum, bunun yaşamın her alanında trajik ve zor durumlara yol açtığını vurguladı.

Berhum, hükümete "acziyetini gerekçelendirmeye bir son verme ve tüm görevlerini yerine getirme ya da görevden affını dileme" çağrısında bulundu.

Ramallah hükümetinin haftalık olağan toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Filistin hükümeti, bölgedeki çalışmalarının önündeki engellerin kaldırılması durumunda, Gazze Şeridi'ndeki 20 bin memuru kendi bünyesine alacağını belirtmişti.