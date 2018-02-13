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Hamas'tan Filistin hükümetine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 20:48 | Son Güncelleme

Hamas sözcüsü Berhum: "Fetih hükümetinin aldatma, ortamı germe, Gazze halkının taleplerini kasıtlı olarak ihmal etme politikasını sürdürmesini kınıyoruz"

Hamas, Filistin hükümetini, Gazze Şeridi'ni "kasıtlı şekilde ihmal etmek, aldatmak ve ortamı gerginleştirmek"le suçladı.

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum, Filistin hükümetinin "Hamas'ı, ulusal uzlaşının önündeki engelleri kaldırmaya çağırmasına" cevaben yaptığı yazılı açıklamada, "Fetih hükümetinin aldatma, ortamı germe, Gazze halkının taleplerini kasıtlı olarak ihmal etme politikasını sürdürmesini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Hükümetin "Gazze Şeridi'ne uygulanan yaptırımları kurumsallaştırmaya, pekiştirmeye ve bu durumu sürdürmeyi gerekçelendirmeye" çalıştığını belirten Berhum, bunun yaşamın her alanında trajik ve zor durumlara yol açtığını vurguladı.

Berhum, hükümete "acziyetini gerekçelendirmeye bir son verme ve tüm görevlerini yerine getirme ya da görevden affını dileme" çağrısında bulundu.

Ramallah hükümetinin haftalık olağan toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Filistin hükümeti, bölgedeki çalışmalarının önündeki engellerin kaldırılması durumunda, Gazze Şeridi'ndeki 20 bin memuru kendi bünyesine alacağını belirtmişti.

Açıklamada ayrıca Hamas'a, ulusal uzlaşının önündeki engelleri kaldırması, uzlaşının başarıya ulaşması için ilerleme kaydetmesi ve uzlaşı için koşul dayatmaktan vazgeçmesi çağrısında bulunulmuştu.

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

Buna göre Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin geçen yıl sonunda Gazze Şeridi'nde tüm kontrolü alması gerekiyordu, ancak bu henüz tam olarak hayata geçirilemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fevzi Berhum Gazze Hamas

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