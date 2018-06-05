Hamas, Filistin hükümetinin Nisan 2017'den bu yana uyguladığı "yaptırımları" sürdürmesine tepki gösterdi.
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu cezai uygulamalara devam edilmesi, Filistin yönetiminin halkı önemsediği iddialarının yalan olduğunu ve sıkıntılarını artırmak için çalıştığını ortaya koyuyor. Bu yaptırımların İsrail ablukasıyla kesiştiği ve Gazze halkına yönelik yıkıcı sonuçları artırdığı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.
Kasım, Gazze'deki memurların maaşlarındaki kesintinin devam etmesini de "sadist bir yaklaşım" şeklinde nitelendirdi.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Nisan 2017'de Hamas'a Gazze yönetimini uzlaşı hükümetine teslim etmeye zorlamak için "elektrik, sağlık hizmetleri ve maaş ödemeleri" gibi konularda birtakım yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.
Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!
CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası
17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!
Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen bir kehaneti ortaya çıktı
HDP'nin adayı seçilirse Türkiye'nin ilk Afrika kökenli milletvekili olacak
Bu görüntüler artık tarihe karışıyor
Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum