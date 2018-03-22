GAZZE (AA) - Hamas, Başbakan Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna düzenlenen saldırının baş şüphelisinin öldürülmesinin ardından Filistin hükümetinden yapılan "şüpheci" açıklamaya tepki gösterdi.
Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin hükümetinin açıklamaları yalan söylemede ısrar etmek, kamuoyunu yanıltmak ve suçluların arkasında duran tarafların üzerini örtmektir." denildi.
Söz konusu açıklamaların soruşturmanın gidişatını saptırmak için bir takım ön yargılar içeren asılsız suçlamalarda bulunan hükümetin "rezaletini" yansıttığını dile getiren Berhum, "Hükümet tarafından uygulanan aldatma ve yanıltma politikası, bu çirkin suçun sorumlusu olan tarafları kurtarmayı başaramayacak." ifadesini kullandı.
Hamas'a bağlı Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı bugün, "13 Mart'ta Hamdallah'ın konvoyunu hedef alan bombalı saldırıyla ilgili aranan şüphelilere güvenlik güçlerince operasyon düzenlendiğini, çıkan çatışmada saldırının baş şüphelisi Enes Ebu Husa ile arananlar listesinde yer alan Abdulhadi el-Eşheb'in öldüğünü" duyurmuştu.
Filistin hükümeti ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bugün yaşananların, "bazı çevrelerin dün beklediği bir şey" olduğu ve bu çevrelerin, Hamas'ın saldırının baş failinin adını açıklamasının ardından bugün olacakları tahmin ettiği belirtilmişti.
Açıklamada ayrıca Hamas'ın, "çarpıtılmış senaryolar çizme ve bunları uygulama, mantık dışı boş hikâyeler üretme konusunda hâlâ aynı yöntemlere başvurduğu" ifade edilmişti.
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