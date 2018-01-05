HABER

Hamas'tan FKÖ toplantısına katılma sinyali

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 00:42 | Son Güncelleme 2 saat önce

- FKÖ Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ebu Yusuf: "Hamas, toplantıya katılma konusunda bize ilk olumlu sinyalleri verdi. Resmi açıklama yarın ya da öbür gün yapılacaktır"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, 14 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yapılması beklenen FKÖ'ye bağlı Filistin Merkez Konseyi'nin toplantısına katılma konusunda Hamas'tan olumlu sinyaller aldıklarını belirtti.

FKÖ Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ebu Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Hamas, toplantıya katılma konusunda bize ilk olumlu sinyalleri verdi. Resmi açıklama yarın ya da öbür gün yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Öte yandan Hamas'tan ismini vermek istemeyen bir yetkili, harekette genel eğilimin toplantıya katılma yönünde olduğunu, Hamas'ın resmi kanaatini birkaç gün içinde açıklayacağını belirtti.

Yetkili, Hamas'ın toplantıya katılması durumunda katılımın Filistin parlamentosundaki Hamas blokunun işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan milletvekilleri üzerinden olacağını sözlerine ekledi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, daha önce yaptığı açıklamada, Filistin Merkez Konseyi'nin stratejik sorunları tartışma ve Kudüs'ü korumak için kritik kararlar almak üzere dönem çalışmalarını başlatacağını duyurmuştu.

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun da FKÖ'ye bağlı Filistin Merkez Konseyi'nin "Kudüs" konulu dönem çalışmalarına katılmaları için Hamas ile İslami Cihad Hareketi'ne resmi davet gönderildiğini belirtmiş, söz konusu hareketler de daveti aldıkları yönünde açıklama yapmıştı.

Filistin Merkez Konseyi'nin 27. dönem çalışmaları son olarak 2015'te Ramallah kentinde yapılmıştı.

- Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saymıştı.

BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmezken, ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Eski belediye başkanının kızından büyük vurgun! Zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirmiş

Eski belediye başkanının kızından büyük vurgun! Zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirmiş

Rıdvan Dilmen: 'Everton Cenk Tosun için bir şans olacak'

Rıdvan Dilmen: 'Everton Cenk Tosun için bir şans olacak'

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!

İlginizi Çekebilir

Ankara Valiliği'nden dikkat çeken yasak!

Ankara Valiliği'nden dikkat çeken yasak!

Son dakika! Fethullah Gülen'in yeğeni Salman Gülen gözaltına alındı

Son dakika! Fethullah Gülen'in yeğeni Salman Gülen gözaltına alındı

Zarrab hapishaneye Ebru Gündeş için mi 'kadın istedi'

Zarrab hapishaneye Ebru Gündeş için mi 'kadın istedi'

Kulisler bunu konuşuyor! Meğer Davutoğlu...

Kulisler bunu konuşuyor! Meğer Davutoğlu...

AK Parti hakkında bomba iddia

AK Parti hakkında bomba iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı! Tepki yağıyor

17 Aralık paylaşımı ortaya çıktı! Tepki yağıyor

Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Reddediyoruz

Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Reddediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanete göre il il cuma namazı saatleri (5 Ocak Cuma)

Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanete göre il il cuma namazı saatleri (5 Ocak Cuma)

Cuma mesajları 2018 - Resimli Cuma mesajları - Yeni yılın ilk Cuma günü için en özel mesajlar

Cuma mesajları 2018 - Resimli Cuma mesajları - Yeni yılın ilk Cuma günü için en özel mesajlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.