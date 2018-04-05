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Hamas'tan Gazze'deki şehit aileleri ve yaralılara destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 13:27 | Son Güncelleme

İsrail'in orantısız güç kullanarak müdahale ettiği Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde hayatını kaybeden her bir şehidin ailesine 3 bin dolar, ağır yaralılara 500'er dolar, hafif yaralılara ise 200'er dolar yardım yapıldı

Hamas, İsrail'in Gazze sınırında orantısız güç kullanarak müdahale ettiği Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde hayatını kaybeden şehitlerin ailelerine ve yaralılara maddi yardımda bulundu.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasımi, yayımladığı yazılı açıklamada, "Her bir şehit ailesine 3 bin dolar, ağır yaralılara 500'er dolar, hafif yaralılara ise 200'er dolar yardım yapıldı." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Filistin halkı ve adil davası için ortaya koyduklarının maddi bir karşılığı, kaybettiklerinin telafisi olmayan şehit aileleri ve yaralılara verilen desteğin, geri dönüş, özgürlük ve ablukanın kırılması için Hamas'ın üstlenmesi gereken ulusal ve sosyal bir sorumluluk olduğu" kaydedildi.

Kasımi, Hamas'ın Filistin halkının direnişine elindeki tüm imkânlarla destek vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 21 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazlası yaralandı.

Filistinliler bu barışçıl gösterilerine 6 hafta boyunca devam etmeyi planlıyor.

- Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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