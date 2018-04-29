Hamas'tan Hamdallah'a suikast girişimiyle ilgili bağımsız heyet çağrısı

GAZZE (AA) - Hamas, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyu ile Gazze Emniyet Müdürü Tümgeneral Tevfik Ebu Naim'e yönelik suikast girişimleriyle ilgili olarak dışarıdan bağımsız bir güvenlik heyetinin gelmesi çağrısında bulundu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'nın Hamdallah ve Ebu Naim suikast girişimleriyle ilgili Ramallah'taki İstihbarat Teşkilatını sorumlu tutmasının ardından Hamas konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Hamas'ın Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye, hareketin, Hamdallah ve Ebu Naim saldırılarıyla ilgili gerçekleri paylaşmak üzere dışarıdan bağımsız bir heyetin Gazze'ye gelmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

"Gerçeklerin herkesçe bilinmesini istiyoruz. Ulusal birliğe darbe vuracak suç unsuru teşkil eden davaları bahane olarak sunmuyoruz." diyen Hayye, söz konusu saldırılarla ilgili bilgilendirmek üzere Fetih ve diğer Filistinli gruplardan ulusal bir heyet oluşturulmasını istediklerini kaydetti.

Fetih Hareketi ile liderlerinin Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırının gerçekleştiği ilk andan itibaren Hamas'ı suçlamasının beyhude bir çaba olduğunu vurgulayan Hayye, "Filistin yönetimi, konvoya yönelik saldırıyı Gazze'ye yönelik yaptırımlar getirmek için kullandı." diye konuştu.