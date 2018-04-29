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Hamas'tan Hamdallah'a suikast girişimiyle ilgili bağımsız heyet çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 01:22 | Son Güncelleme

Hamas'tan Hamdallah'a suikast girişimiyle ilgili bağımsız heyet çağrısı

GAZZE (AA) - Hamas, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyu ile Gazze Emniyet Müdürü Tümgeneral Tevfik Ebu Naim'e yönelik suikast girişimleriyle ilgili olarak dışarıdan bağımsız bir güvenlik heyetinin gelmesi çağrısında bulundu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'nın Hamdallah ve Ebu Naim suikast girişimleriyle ilgili Ramallah'taki İstihbarat Teşkilatını sorumlu tutmasının ardından Hamas konuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Hamas'ın Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye, hareketin, Hamdallah ve Ebu Naim saldırılarıyla ilgili gerçekleri paylaşmak üzere dışarıdan bağımsız bir heyetin Gazze'ye gelmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

"Gerçeklerin herkesçe bilinmesini istiyoruz. Ulusal birliğe darbe vuracak suç unsuru teşkil eden davaları bahane olarak sunmuyoruz." diyen Hayye, söz konusu saldırılarla ilgili bilgilendirmek üzere Fetih ve diğer Filistinli gruplardan ulusal bir heyet oluşturulmasını istediklerini kaydetti.

Fetih Hareketi ile liderlerinin Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırının gerçekleştiği ilk andan itibaren Hamas'ı suçlamasının beyhude bir çaba olduğunu vurgulayan Hayye, "Filistin yönetimi, konvoya yönelik saldırıyı Gazze'ye yönelik yaptırımlar getirmek için kullandı." diye konuştu.

Hayye, Filistin yönetimini, Hamdallah'ın konvoyuna yönelik saldırılarla ilgili soruşturmayı çarpıtmakla, Filistin İstihbarat Teşkilatı'ndaki nüfuz sahibi kişileri de Gazze ve Mısır'ın Sina Yarımadasındaki "tekfirci" grupları harekete geçirmekle suçladı.

Hayye, Filistin yönetimini, ortaya attığı yalan iddialardan ve Gazze'yi topluca cezalandırmaktan ötürü Filistin halkından özür dilemeye çağırdı.

Ulusal uzlaşının gerçekleşmesi için çalışmaya devam edeceklerini ancak Batı Şeria'yı Gazze ve diğer vatan topraklarından ayıran Ulusal Konsey'in bir parçası olmayacaklarını dile getiren Hayye, Filistin Ulusal Konseyi toplantısının yapılmaması uyarısında bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığının Sözcüsü İyad el-Bezm, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah ile Gazze Emniyet Müdürü Tevfik Ebu Naim'e yönelik suikast girişimlerinde Ramallah'taki Filistin istihbaratının rolü olduğunu iddia etmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi'nden 7 Mart'ta yapılan açıklamada, Filistin Ulusal Konseyi toplantısının 30 Nisan'da yapılacağı belirtilmişti.

FKÖ Yürütme Komitesi üyesi Ahmed Mecdelani de toplantıya Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nin katılmayacağını açıklamıştı.

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