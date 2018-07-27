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Hamas'tan İslam dünyasına Mescid-i Aksa çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 19:39 | Son Güncelleme

Hamas'tan İslam dünyasına Mescid-i Aksa çağrısı

Hamas, İslam ve Arap dünyasına resmi ve halk düzeyinde "Mescid-i Aksa'yı kurtarma" çağrısında bulundu.

Hamas sözcüsü Fevzi Berhum yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa baskınının işgalci İsrail yönetiminin ırkçılık ve aşırılığının bir göstergesi olduğunu belirtti.

Sözcü Berhum, yaşananları Mescid-i Aksa'nın İslami kimliğine halel getirmek amacıyla yürütülen "sistematik ve tehlikeli bir devlet terörü" şeklinde niteleyerek, Arap ve İslam dünyasına Aksa'yı kurtarmak için resmi ve halk düzeyinde harekete geçme çağrısı yaptı.

Berhum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İşgalci İsrail güçlerinin suçları ile ABD'nin haksız ve aşırı ırkçı Yahudi devletinin yaptıklarını destekleyen kararları karşısında uluslararası ve bölgesel suskunluktaki tehlike, yalnızca Filistin halkına değil tüm bölgeye yönelik bir tehlikedir."

Kudüs ve Batı Şeria halkına işgal karşısında güçlü bir şekilde durma çağrısı yapan Berhum, Filistinlilerden topraklarını ve kutsal değerlerini savunmalarını istedi.

- "İslami kurumlar sorumluluklarını yerine getirsin"

İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Birliği, İslam Dünyası Birliği (Rabıta) ve ilgili tüm kurumlara seslenen Berhum, İslami kurumların Mescid-i Aksa'ya yönelik sorumluluklarını yerine getirmelerini istedi.

İsrail polisi, cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla saldırmış, cemaati boşalttıktan sonra Harem-i Şerif'in tüm kapılarını kapatmıştı. Baskın sırasında çok sayıda Filistinli gözaltına alınmış, saldırı sırasında yaralananlar olmuştu.

İsrail polisi, birkaç saat sonra Mescid-i Aksa'nın kapılarını yeniden açtı.

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